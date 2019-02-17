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Опубликовано 17 февраля 2019, 13:16

Названа неожиданная причина раннего старения

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Исследователи создали новый метод сканирования мозга, в результате чего пациентам вводили радиоактивное вещество.

Учёные Йельского университета (США) установили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций. Этот аспект влияет на старение мозга и способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом сообщили в MedicalXpress.

Учёные создали новый метод сканирования мозга, в процессе которого пациентам вводили радиоактивное вещество, которое используется в качестве контраста. Это вещество связалось со специфическим белком в синаптических пузырьках, участвующих в передаче сигналов через синапс — контакт между двумя нейронами.

В итоге оказалось, что у пациентов, которые страдают от депрессии, плотность синапсов ниже, чем у людей того же возраста. Тяжесть симптомов при этом, включая нарушение внимания и потери интереса к ранее приятным занятиям, непосредственно коррелировала с распределением контактов между нейронами.

Учёные пришли к выводу, что депрессия может ускорить старение центральной нервной системы. Правда, для подтверждения этого нужно продолжать проводить исследования.

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Сергей Сурепин
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