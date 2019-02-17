Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в "Матрице"

Вместо этой киноленты популярный американский актёр выбрал фильм "Дикий, дикий Запад".

Голливудский актёр Уилл Смит мог сыграть главную роль в фильме "Матрица". Правда, актёр отказался от этой возможности. Артист рассказал в своём видеоблоге, что именно произошло.

— Это одна из тех историй, которыми я не горжусь. Однако это правда. Я отказался от роли Нео в "Матрице", но не осуждайте меня, — рассказал Смит.

Напомним, в 1998 году братья Вачовски представили Смиту концепцию фильма, которая показалась актёру нелепой, так как весь фильм главный герой должен был драться и прыгать. Вместо этого Смит выбрал фильм "Дикий, дикий Запад". По словам актёра, он не гордится этим.