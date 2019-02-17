Режиссёр "Звёздных войн" снимет сериал для HBO

Новое телевизионное шоу будет основано на одноимённом романе Адама Сильверы "В финале они оба умрут".

Джей Джей Абрамс выступит продюсером сериала "В финале они оба умрут". Шоу снимут для HBO по мотивам одноимённого романа Адама Сильверы. Помогать ему будет Крис Келли.

Действие книги разворачивается в ближайшем будущем. В нём специальная правительственная служба обзванивает граждан в день, когда они должны умереть, чтобы предупредить их об этом.