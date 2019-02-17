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Регион
Опубликовано 17 февраля 2019, 15:22

Сериал по мотивам "Снежной королевы" выйдет к 2020 году

Фото: &copy;&nbsp;Википедия

Фото: © Википедия

Представители студии Wizart сообщили, что уже готовы три первых эпизода будущего шоу.

Российская анимационная студия Wizart Animation планирует к 2020 году выпустить первый сезон сериала по мотивам мультфильма "Снежная королева". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

Согласно озвученной информации, у студии уже готовы первые три эпизода. Первый сезон будет включать 26 эпизодов. Его премьеру планируют осуществить к концу 2020 года.

Также в пресс-службе добавили, что студия уже ведёт переговоры с Китаем по дальнейшему сотрудничеству. В частности, речь идёт о копродакшене этого мультфильма с китайскими партнёрами студии.

Напомним, фильмы российской франшизы "Снежная королева" показывали в 150 странах мира. Работы были переведены на тридцать языков.

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Сергей Сурепин
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