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Регион
Опубликовано 17 февраля 2019, 16:10

Результаты слежки за 2,6 млн человек обнаружили в Сети

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

В соответствующую базу в режиме реального времени попадали фотографии и данные о местоположении.

Базы данных с результатами слежки за 2,6 миллиона человек в режиме реального времени обнаружил сотрудник GDI Foundation. В базе оказались GPS-координаты и результаты распознавания лиц. Об этом сообщает FT.

В базе хранились имена, идентификационные номера, домашние адреса, сведения о работодателях. Фотографии и данные о местоположении попадали в базу в режиме реального времени. При этом в качестве источника информации широко использовались камеры наблюдение в комплексе с системой распознавания лиц.

Специалист, который обнаружил базу данных, установил, что только за одни сутки система собрала практически 6,7 миллиона GPS-координат. Базу вела китайская фирма SenseNets.

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Сергей Сурепин
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