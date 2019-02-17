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Регион
Опубликовано 17 февраля 2019, 16:36

"Бамблби" стал первым фильмом перезапущенной вселенной "Трансформеров"

Фото: &copy; Постер к фильму

Фото: © Постер к фильму

По всей видимости, к прошлым работам Майкла Бэя серия уже не имеет никакого отношения.

Во время выставки New York Toy Fair 2019 сотрудники фирмы Hasbro впервые заявили о том, что "Бамблби" — перезапуск кинофраншизы о трансформерах. Об этом сообщает CBR.

Фото: © Постер к фильму

Фото: © Постер к фильму

Действие фильма, по словам представителей компании, разворачивается в новой вселенной историй. По всей видимости, начиная с этой картины, серия более не будет связана с первыми пятью фильмами, которые снимал режиссёр Майкл Бэй.

Ранее сообщалось о том, что "Бамблби" оправдал ожидания студии, которая уже запустила в разработку продолжение. Что же касается Бэя, то он покинул франшизу. Это произошло после того, как пятая часть собрала только 605 миллионов долларов (в два раза меньше предыдущей).

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Сергей Сурепин
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