"Бамблби" стал первым фильмом перезапущенной вселенной "Трансформеров"

По всей видимости, к прошлым работам Майкла Бэя серия уже не имеет никакого отношения.

Во время выставки New York Toy Fair 2019 сотрудники фирмы Hasbro впервые заявили о том, что "Бамблби" — перезапуск кинофраншизы о трансформерах. Об этом сообщает CBR.

Фото: © Постер к фильму

Действие фильма, по словам представителей компании, разворачивается в новой вселенной историй. По всей видимости, начиная с этой картины, серия более не будет связана с первыми пятью фильмами, которые снимал режиссёр Майкл Бэй.