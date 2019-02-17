"Бамблби" стал первым фильмом перезапущенной вселенной "Трансформеров"
Фото: © Постер к фильму
По всей видимости, к прошлым работам Майкла Бэя серия уже не имеет никакого отношения.
Во время выставки New York Toy Fair 2019 сотрудники фирмы Hasbro впервые заявили о том, что "Бамблби" — перезапуск кинофраншизы о трансформерах. Об этом сообщает CBR.
Фото: © Постер к фильму
Действие фильма, по словам представителей компании, разворачивается в новой вселенной историй. По всей видимости, начиная с этой картины, серия более не будет связана с первыми пятью фильмами, которые снимал режиссёр Майкл Бэй.
Ранее сообщалось о том, что "Бамблби" оправдал ожидания студии, которая уже запустила в разработку продолжение. Что же касается Бэя, то он покинул франшизу. Это произошло после того, как пятая часть собрала только 605 миллионов долларов (в два раза меньше предыдущей).