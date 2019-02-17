Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди

Незнакомка рассказала, что её подруга Эрин страдает серьёзным гормональным расстройством.

Невеста решила не приглашать свою близкую подругу на собственную свадьбу. Причина — большой размер её груди. Такой информацией она анонимно поделилась на сайте Reddit.

По словам незнакомки, её подруга Эрин страдает гормональным расстройством — из-за этого её грудь стала огромной. Девушка отметила, что семья Эрин и она сама несколько раз намекали, чтобы та уменьшила грудь хирургическим путём. По словам Эрин, она боится операций.