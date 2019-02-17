Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
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Незнакомка рассказала, что её подруга Эрин страдает серьёзным гормональным расстройством.
Невеста решила не приглашать свою близкую подругу на собственную свадьбу. Причина — большой размер её груди. Такой информацией она анонимно поделилась на сайте Reddit.
По словам незнакомки, её подруга Эрин страдает гормональным расстройством — из-за этого её грудь стала огромной. Девушка отметила, что семья Эрин и она сама несколько раз намекали, чтобы та уменьшила грудь хирургическим путём. По словам Эрин, она боится операций.
Таким образом, автор публикации призналась, что она не хочет, чтобы первым, что вспоминалось бы людям о её свадьбе, была гигантская грудь подружки невесты. Помимо этого, девушка переживала из-за единообразия нарядов всех подружек, поскольку Эрин не сможет надеть выбранное платье без бретелек.