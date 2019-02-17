Звезда "Игры престолов" разделась и зачитала любовные письма — видео

На соответствующем видео актёр лежит с голым торсом на диване у камина и читает любовные письма.

Исландский актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон (исполнитель роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов") снялся в рекламном видео, которое было опубликовано на YouTube-канале SodaStream. В ролике актёр лежит с голым торсом на диване около камина и читает любовные письма, которые ему прислали фанаты сериала.

На протяжении всего видео на фоне играет медленная романтическая музыка. Один из поклонников сериала в своём письме заявил, что любит актёра так сильно, как Канье Уэст любит Канье Уэста.