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Опубликовано 17 февраля 2019, 18:54

Звезда "Игры престолов" разделась и зачитала любовные письма — видео

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/SodaStream

Фото: © Кадр из видео YouTube/SodaStream

На соответствующем видео актёр лежит с голым торсом на диване у камина и читает любовные письма.

Исландский актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон (исполнитель роли Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов") снялся в рекламном видео, которое было опубликовано на YouTube-канале SodaStream. В ролике актёр лежит с голым торсом на диване около камина и читает любовные письма, которые ему прислали фанаты сериала.

На протяжении всего видео на фоне играет медленная романтическая музыка. Один из поклонников сериала в своём письме заявил, что любит актёра так сильно, как Канье Уэст любит Канье Уэста.

В конце видео звезда "Игры престолов" поблагодарила фанатов. Актёр признался, что письма, которые он получил, сделали Гору очень эмоциональным.

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Сергей Сурепин
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