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Опубликовано 17 февраля 2019, 18:53

Скорпион пробрался в салон самолёта и всполошил пассажиров

Неприятный инцидент произошёл на борту авиалайнера, который следовал из индонезийского города Пеканбару в Джакарту.

Пассажиры воздушного судна авиационной компании Lion Air подняли панику из-за крупного скорпиона. Он пробрался в салон самолёта. Об этом сообщает Coconuts.

Фото: © Istimewa/Detik

Фото: © Istimewa/Detik

Инцидент произошёл на борту самолёта, который следовал из индонезийского города Пеканбару в Джакарту. Один из пассажиров рассказал, что скорпион выполз на полку для ручной клади. Это произошло после посадки, когда пассажиры начали разбирать свои чемоданы.

После этого в салоне самолёта начался хаос. Сотрудники авиакомпании не могли добраться до скорпиона. В итоге животное заползло обратно наверх и после этого его никто не видел.

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Сергей Сурепин
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