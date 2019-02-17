Скорпион пробрался в салон самолёта и всполошил пассажиров
Неприятный инцидент произошёл на борту авиалайнера, который следовал из индонезийского города Пеканбару в Джакарту.
Пассажиры воздушного судна авиационной компании Lion Air подняли панику из-за крупного скорпиона. Он пробрался в салон самолёта. Об этом сообщает Coconuts.
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Инцидент произошёл на борту самолёта, который следовал из индонезийского города Пеканбару в Джакарту. Один из пассажиров рассказал, что скорпион выполз на полку для ручной клади. Это произошло после посадки, когда пассажиры начали разбирать свои чемоданы.
После этого в салоне самолёта начался хаос. Сотрудники авиакомпании не могли добраться до скорпиона. В итоге животное заползло обратно наверх и после этого его никто не видел.