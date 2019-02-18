В Госдуме заявили, что учебник по истории Крыма будет отправлен на экспертизу
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Учебник по истории Крыма для десятых классов, автор которого якобы преподносит крымских татар как пособников немецких оккупантов, будет отправлен на ряд экспертиз. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
— Безусловно, будет проведён ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка, — приводит слова Бальбека РИА "Новости".
Напомним, ранее Лайф сообщал, что Совет крымских татар попросил убрать из школьных и публичных библиотек региона учебник "История Крыма. 10-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций", в котором якобы содержится пропаганда ксенофобии.