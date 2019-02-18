В Госдуме заявили, что учебник по истории Крыма будет отправлен на экспертизу

Учебник по истории Крыма для десятых классов, автор которого якобы преподносит крымских татар как пособников немецких оккупантов, будет отправлен на ряд экспертиз. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

— Безусловно, будет проведён ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка, — приводит слова Бальбека РИА "Новости".