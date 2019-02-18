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Опубликовано 18 февраля 2019, 11:09

Мадс Миккельсен приехал в Россию с новым фильмом "Затерянные во льдах"

Фото: &copy;&nbsp;Photo by Arthur Mola/Invision/AP

Фото: © Photo by Arthur Mola/Invision/AP

Премьера новой киноленты должна будет состояться на российских экранах уже 21 февраля.

Датский киноактёр Мадс Миккельсен после длительного перерыва приехал в Россию. На этот раз он представляет новый фильм "Затерянные во льдах", в котором исполнил главную роль. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на представителя компании — прокатчика картины Planeta Inform Film Distribution.

По словам актёра, он уже был в России дважды. Последний раз — порядка десяти лет назад. Все визиты Мадса были короткими. На этот раз актёр прилетел 17 февраля и уже успел погулять по Красной площади.

18 февраля актёр должен будет пообщаться с прессой, проехаться по городу, а вечером состоятся две премьеры фильма с его участием. Первый показ фильма "Затерянные во льдах" организуют для фанатов артиста в киноцентре "Октябрь", второй — для VIP-гостей в кинотеатре "Москва". Премьера фильма состоится 21 февраля.

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Сергей Сурепин
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