Мадс Миккельсен приехал в Россию с новым фильмом "Затерянные во льдах"
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Премьера новой киноленты должна будет состояться на российских экранах уже 21 февраля.
Датский киноактёр Мадс Миккельсен после длительного перерыва приехал в Россию. На этот раз он представляет новый фильм "Затерянные во льдах", в котором исполнил главную роль. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на представителя компании — прокатчика картины Planeta Inform Film Distribution.
По словам актёра, он уже был в России дважды. Последний раз — порядка десяти лет назад. Все визиты Мадса были короткими. На этот раз актёр прилетел 17 февраля и уже успел погулять по Красной площади.
18 февраля актёр должен будет пообщаться с прессой, проехаться по городу, а вечером состоятся две премьеры фильма с его участием. Первый показ фильма "Затерянные во льдах" организуют для фанатов артиста в киноцентре "Октябрь", второй — для VIP-гостей в кинотеатре "Москва". Премьера фильма состоится 21 февраля.