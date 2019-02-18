Фильм "Алита: Боевой ангел" стал лидером кинопроката в России

На втором месте оказалась комедия "Громкая связь", а на третьем — романтический фильм "Семь ужинов".

Фильм "Алита: Боевой ангел" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Лента собрала за прошедшие выходные 365 миллионов рублей. Об этом стало известно из отчёта кинопортала "Кинобизнес сегодня".

Мелодраматический боевик американского постановщика Роберта Родригеса вышел 14 февраля на российские экраны. Фильм рассказывает о девушке-киборге, останки которой в груде мусора нашёл доктор Идо. В итоге он восстановил девушку, которая стала охотницей за головами.