Netflix купил песню Oxxxymiron для собственного сериала
Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin
Услышать трек российского рэпера можно будет в новом эпизоде шоу "Берлинская резидентура".
Популярный рэпер Oxxxymiron рассказал о том, что онлайн-кинотеатр Netflix купил его песню "Детектор лжи". Услышать композицию можно будет в новой серии "Берлинской резидентуры". Об этом рэпер рассказал в Instagram.
Созданием сериала занимается американский телевизионный канал Epix. Дистрибуцией проекта в Германии — Netflix.
В настоящий момент вышло три сезона "Берлинской резидентуры". Пока не известно, будет ли у шоу продолжение. Дело в том, что средняя оценка сериала составляет 4,8 балла.