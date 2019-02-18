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Опубликовано 18 февраля 2019, 11:30

Netflix купил песню Oxxxymiron для собственного сериала

Фото: &copy; AP Photo/Pavel Golovkin

Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin

Услышать трек российского рэпера можно будет в новом эпизоде шоу "Берлинская резидентура".

Популярный рэпер Oxxxymiron рассказал о том, что онлайн-кинотеатр Netflix купил его песню "Детектор лжи". Услышать композицию можно будет в новой серии "Берлинской резидентуры". Об этом рэпер рассказал в Instagram.

Созданием сериала занимается американский телевизионный канал Epix. Дистрибуцией проекта в Германии — Netflix.

В настоящий момент вышло три сезона "Берлинской резидентуры". Пока не известно, будет ли у шоу продолжение. Дело в том, что средняя оценка сериала составляет 4,8 балла.

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Сергей Сурепин
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