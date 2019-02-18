Netflix купил песню Oxxxymiron для собственного сериала

Услышать трек российского рэпера можно будет в новом эпизоде шоу "Берлинская резидентура".

Популярный рэпер Oxxxymiron рассказал о том, что онлайн-кинотеатр Netflix купил его песню "Детектор лжи". Услышать композицию можно будет в новой серии "Берлинской резидентуры". Об этом рэпер рассказал в Instagram.

Созданием сериала занимается американский телевизионный канал Epix. Дистрибуцией проекта в Германии — Netflix.