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Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 11:40

Культовую игру "Тетрис" превратили в королевскую битву

Фото &copy; Public Domain

Фото © Public Domain

Теперь новый проект доступен бесплатно, а играть в него одновременно могут сразу 99 человек.

Компания Nintendo показала классическую игру-головоломку "Тетрис" в новой оболочке. Теперь мода на королевскую битву добралась и до этого проекта, в связи с чем компания создала игру под названием Tetris 99.

Сама игра будет доступна бесплатно, но только для подписчиков платного сервиса Nintendo Switch Online. Главная особенность игры — возможность одновременно сражаться с 99 геймерами. Вместе с этим в игре будут проводиться особые онлайн-мероприятия с призами для победителей соревнований.

В настоящий момент у игры Tetris 99 в основном положительные отзывы. На сайте Metacritic игра получила оценку 83 балла из 100.

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Сергей Сурепин
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