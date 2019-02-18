Культовую игру "Тетрис" превратили в королевскую битву
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Теперь новый проект доступен бесплатно, а играть в него одновременно могут сразу 99 человек.
Компания Nintendo показала классическую игру-головоломку "Тетрис" в новой оболочке. Теперь мода на королевскую битву добралась и до этого проекта, в связи с чем компания создала игру под названием Tetris 99.
Сама игра будет доступна бесплатно, но только для подписчиков платного сервиса Nintendo Switch Online. Главная особенность игры — возможность одновременно сражаться с 99 геймерами. Вместе с этим в игре будут проводиться особые онлайн-мероприятия с призами для победителей соревнований.
В настоящий момент у игры Tetris 99 в основном положительные отзывы. На сайте Metacritic игра получила оценку 83 балла из 100.