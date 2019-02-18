Культовую игру "Тетрис" превратили в королевскую битву

Теперь новый проект доступен бесплатно, а играть в него одновременно могут сразу 99 человек.

Компания Nintendo показала классическую игру-головоломку "Тетрис" в новой оболочке. Теперь мода на королевскую битву добралась и до этого проекта, в связи с чем компания создала игру под названием Tetris 99.

Сама игра будет доступна бесплатно, но только для подписчиков платного сервиса Nintendo Switch Online. Главная особенность игры — возможность одновременно сражаться с 99 геймерами. Вместе с этим в игре будут проводиться особые онлайн-мероприятия с призами для победителей соревнований.