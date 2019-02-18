Назван главный фильм по мнению Гильдии сценаристов США

Соответствующую награду в этом году получила кинокартина Бо Бёрнэма "Восьмой класс".

Названы обладатели наград Гильдии сценаристов США. Награду за лучший оригинальный сценарий к фильму получил Бо Бёрнэм, автор "Восьмого класса". Информация об этом была опубликована на официальном сайте Writers Guild Awards.

Бёрнэм также выступил режиссёром "Восьмого класса". Главную роль в фильме сыграла Элси Фишер — ей досталась роль девочки по имени Кейла Дэй, которая ведёт YouTube-канал, посвящённый вопросам самооценки и доверия.