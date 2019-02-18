Прожил меньше года. Razer закрывает магазин с играми
Ранее фирма продавала ключи к играм, которые можно было загружать как в Steam, так и Uplay.
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Компания Razer занимается выпуском компьютерной периферии для геймеров. Фирма пробовала свои силы в продаже игр, однако этот проект не увенчался успехом. Стало известно, что магазин Razer Game Store будет закрыт — он просуществовал меньше года (его открыли в апреле 2018-го).
В магазине Razer можно было купить ключи к играм, которые потом активировались в Steam или Uplay. Также пользователи могли зарабатывать виртуальную валюту — можно было менять на аксессуары компании.
Магазин закроют 28 февраля. Представители компании заявили, что будут инвестировать деньги в другие способы доставки игр и контента.