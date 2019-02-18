В Госдуме предложили ввести штрафы за использование смартфона за рулём

Речь о законопроекте пока не идёт, так как инициатива требует проработки, подчеркнули в парламенте.

Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил ввести штрафы для водителей за любое использование гаджета за рулём. Кроме того, парламентарий выступил за увеличение штрафа за разговоры во время движения.

— Я штрафы за разговоры по телефону максимально увеличил бы — до 5 тысяч рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с любым гаджетом. За это надо наказывать, это опасно, — заявил Лысаков во время пресс-конференции.

Парламентарий подчеркнул, что во время движения водителя ничего не должно отвлекать от происходящего на дороге, а даже разговор по громкой связи может помешать управлению авто. При этом речь о законопроекте пока не идёт, так как инициатива требует проработки.