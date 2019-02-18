40 тысяч живых роз и хрустальное облако. Показана сцена "Оскара-2019"
Фото: © instagram.com/davidkornis
До церемонии вручения самой популярной кинопремии мира остаётся чуть меньше недели.
Уже в это воскресенье пройдёт церемония вручения премии "Оскар". Сцену для этого мероприятия подготовил дизайнер-сценограф Дэвид Коринс, который поделился первым фото из зала, где будут вручать статуэтки.
— Я думаю, все мы можем согласиться с тем, что сегодня мир наполнен слишком прямыми линиями и жёстким мышлением. Для "Оскара" в этом году я разработал мир, основанный на идеях инклюзивности и общности, — написал в своём инстаграме Коринс.
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1st look at my design for the 91st Academy Awards. I think we can all agree that the world is filled with too many straight lines & rigid thinking. For this years #oscars I have designed a world based on the ideas of inclusion & community. The design uses warm welcoming shapes that will not only reach out & wrap around the audience but towards the viewers at home. We call this piece the CRYSTAL CLOUD. It’s only one of many looks for the #oscars on February 24 (a week from today). It weighs 1600 lbs & I can tell you (because we teched it yesterday) that it’s truly spectacular in person. Can’t wait for you all to see what we are cooking up for the telecast. Did I mention we have about 40,000 real roses on stage?
По словам дизайнера, сцена состоит из множества волнообразных золотистых и синих слоёв. Она будет весить около 725 килограммов, её украсят примерно 40 тысячами настоящих роз.