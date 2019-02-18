Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 12:48

Названа игра с лучшим сценарием за 2018 год

Фото &copy; Facebook/Santa Monica Studio

Фото © Facebook/Santa Monica Studio

Ключевую награду Гильдии сценаристов США получил боевик под названием God of War.

17 февраля прошла церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. В номинации за лучший сценарий к игре победу одержала команда Sony Santa Monica с игрой God of War.

За сценарий God of War отвечали Мэтт Софос, Ричард Зангранд Гобер и Кори Барлог. Софос и Гобер также работали над нарративным дизайном. Им в этом вопросе помогали Адам Долин и Орион Уолкер.

Проект конкурировал с играми Assassin’s Creed Odyssey, Batman: The Enemy Within, Marvel’s Spider-Man и Pillars of Eternity II: Deadfire.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • награды
  • Игры
  • геймеры
  • sony
  • godofwar
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar