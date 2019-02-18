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Опубликовано 18 февраля 2019, 12:55

PlayerUnknown's Battlegrounds стала игрой года в Steam

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia

Фото: © wikipedia

Компания Valve опубликовала перечень победителей премии видеоигр The Steam Awards — 2018.

Лучшей игрой 2018 года стала PlayerUnknown’s Battlegrounds. Что же касается Dota-2, то она вошла в число призёров номинации "Любимое дитя": туда попали не новые игры, которые продолжают поддерживать разработчики.

В номинации под названием "Друг познаётся в игре", где соперничали игры, в которые лучше играть с друзьями, победу одержала Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Игра Rocket League оказалась "Кладезью машинного веселья" — в этой номинации соревновались игры про авто, роботов, механизмы и другие машины.

Напомним, что лучшие игры в Steam выбирали пользователи этого сервиса. Они участвовали в голосовании на протяжении зимней распродажи игр.

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Сергей Сурепин
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