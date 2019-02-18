Hasbro выпустит "Монополию" по игре Overwatch

Компании Hasbro и Blizzard объявили о сотрудничестве. Фирмы будут создавать серии игрушек по популярному шутеру Overwatch. Одним из проектов компаний будет тематическая версия настольной игры "Монополия".

Локации игрового поля назовут в честь карт из игры Overwatch. Вместо привычных фишек будут доступны мини-фигурки героев вроде Уинстона, Трейсер, Лусио и D.Va. Помимо настольной игры компании выпустят серию фигурок с несколькими точками артикуляции.