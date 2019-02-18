Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 12:59

Hasbro выпустит "Монополию" по игре Overwatch

На игровом поле будут доступны персонажи и локации из популярного многопользовательского шутера.

Фото:&copy;&nbsp;twitter.com/Hasbro

Фото:© twitter.com/Hasbro

Компании Hasbro и Blizzard объявили о сотрудничестве. Фирмы будут создавать серии игрушек по популярному шутеру Overwatch. Одним из проектов компаний будет тематическая версия настольной игры "Монополия".

Локации игрового поля назовут в честь карт из игры Overwatch. Вместо привычных фишек будут доступны мини-фигурки героев вроде Уинстона, Трейсер, Лусио и D.Va. Помимо настольной игры компании выпустят серию фигурок с несколькими точками артикуляции.

Товары будут доступны в апреле 2019 года. Купить "Монополию" можно за 50 долларов. Уже доступен предзаказ.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • геймеры
  • overwatch
  • монополия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar