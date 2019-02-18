Hasbro выпустит "Монополию" по игре Overwatch
На игровом поле будут доступны персонажи и локации из популярного многопользовательского шутера.
Фото:© twitter.com/Hasbro
Компании Hasbro и Blizzard объявили о сотрудничестве. Фирмы будут создавать серии игрушек по популярному шутеру Overwatch. Одним из проектов компаний будет тематическая версия настольной игры "Монополия".
Локации игрового поля назовут в честь карт из игры Overwatch. Вместо привычных фишек будут доступны мини-фигурки героев вроде Уинстона, Трейсер, Лусио и D.Va. Помимо настольной игры компании выпустят серию фигурок с несколькими точками артикуляции.
Товары будут доступны в апреле 2019 года. Купить "Монополию" можно за 50 долларов. Уже доступен предзаказ.