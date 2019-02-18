Новая собака Павлова. Пёс ложится спать после того, как геймер перестаёт играть
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Хозяин животного настолько любит проводить время за консолью Xbox, что у собаки появился рефлекс.
Пользователь Reddit под псевдонимом nerednegnav поделился видео, на котором золотистый ретривер отправляется спать после того, как его хозяин отключает консоль Xbox. Как только собака слышит звук отключения гаджета, он тут же отправляется на своё место.
Другие пользователи в Сети уже успели окрестить этого пса "собакой Павлова". Также один из пользователей написал, что у него есть попугай Деде, который научился воспроизводить звук включения консоли Xbox.
Напомним, российский учёный Павлов обратил внимание на условный рефлекс, который возникал при приёме пищи у собак, если получение еды сопровождалось световым или звуковым сигналом.