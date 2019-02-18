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Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 13:21

Fortnite стала самой успешной мобильной игрой в истории

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Оказалось, что многопользовательский шутер зарабатывает в сутки по полтора миллиона долларов.

Исследовательская фирма Sensor Tower сообщила о том, что Fortnite студии Epic Games стала самой успешной игрой в истории App Store. Согласно данным компании, которая занимается изучением мобильных проектов, игра за 326 дней заработала более 500 миллионов долларов.

iOS-версия Fortnite вышла 15 марта 2018 года, а уже в августе появилась версия для Android. Пользователи Google Play потратили в игре порядка ста тысяч долларов за это время, тогда как владельцы iOS-гаджетов приносят разработчикам около полутора миллионов долларов в сутки.

Напомним, прошлой осенью количество активных пользователей превысило отметку в 200 миллионов. В настоящий момент этот показатель приближается к отметке в 250 миллионов.

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Сергей Сурепин
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