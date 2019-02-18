Fortnite стала самой успешной мобильной игрой в истории

Оказалось, что многопользовательский шутер зарабатывает в сутки по полтора миллиона долларов.

Исследовательская фирма Sensor Tower сообщила о том, что Fortnite студии Epic Games стала самой успешной игрой в истории App Store. Согласно данным компании, которая занимается изучением мобильных проектов, игра за 326 дней заработала более 500 миллионов долларов.

iOS-версия Fortnite вышла 15 марта 2018 года, а уже в августе появилась версия для Android. Пользователи Google Play потратили в игре порядка ста тысяч долларов за это время, тогда как владельцы iOS-гаджетов приносят разработчикам около полутора миллионов долларов в сутки.