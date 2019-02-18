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Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 13:41

В Metro: Exodus нашли отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года

Кадр из видео © clips.twitch.tv/ViscousSlipperyNuggetsDancingBaby

Кадр из видео © clips.twitch.tv/ViscousSlipperyNuggetsDancingBaby

Некоторые западные игроки отнеслись к пасхалке с настороженностью, так и не определившись, шутка это или дань памяти.

Во время проведения прямой трансляции Metro: Exodus пользователь Jimmy_Garbuglio наткнулся на отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года. Речь идёт о трагедии, когда террористы захватили несколько гражданских самолётов для проведения террористической атаки в США и уничтожили так называемые башни-близнецы.

В одной из комнат подземного комплекса в игре можно найти стеллажи с различными данными, которые распределены по месяцам и годам. В ячейке сентября 2001 года тубы с информацией нет, однако там можно найти самолёт.

Некоторые геймеры отнеслись к этой отсылке с настороженностью. Западные пользователи пока не решили, что это — попытка пошутить или дань памяти трагедии.

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Сергей Сурепин
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