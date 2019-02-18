В Metro: Exodus нашли отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года
Кадр из видео © clips.twitch.tv/ViscousSlipperyNuggetsDancingBaby
Некоторые западные игроки отнеслись к пасхалке с настороженностью, так и не определившись, шутка это или дань памяти.
Во время проведения прямой трансляции Metro: Exodus пользователь Jimmy_Garbuglio наткнулся на отсылку к трагедии 11 сентября 2001 года. Речь идёт о трагедии, когда террористы захватили несколько гражданских самолётов для проведения террористической атаки в США и уничтожили так называемые башни-близнецы.
В одной из комнат подземного комплекса в игре можно найти стеллажи с различными данными, которые распределены по месяцам и годам. В ячейке сентября 2001 года тубы с информацией нет, однако там можно найти самолёт.
Некоторые геймеры отнеслись к этой отсылке с настороженностью. Западные пользователи пока не решили, что это — попытка пошутить или дань памяти трагедии.