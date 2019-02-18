Роналду убрали с обложки игры FIFA 19. Возможно, из-за обвинений в изнасиловании

Спустя пять месяцев после того, как вышла игра FIFA 19, компания EA Sports обновила обложку игры.

Игрока футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заменили Неймар, Кевин де Брёйне и Пауло Дибала. Также в настоящий момент именно эти игроки изображены на загрузочном экране игры FIFA 19. При этом в главном меню португальца заменила игрок женской сборной США Алекс Морган.

Геймеры предполагают, что изменения были связаны с тем, что в настоящий момент Роналду обвиняют в изнасиловании. Что же касается EA Sports, то представители этой компании не подтвердили данную информацию.