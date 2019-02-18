Роналду убрали с обложки игры FIFA 19. Возможно, из-за обвинений в изнасиловании
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Спустя пять месяцев после того, как вышла игра FIFA 19, компания EA Sports обновила обложку игры.
Игрока футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заменили Неймар, Кевин де Брёйне и Пауло Дибала. Также в настоящий момент именно эти игроки изображены на загрузочном экране игры FIFA 19. При этом в главном меню португальца заменила игрок женской сборной США Алекс Морган.
Геймеры предполагают, что изменения были связаны с тем, что в настоящий момент Роналду обвиняют в изнасиловании. Что же касается EA Sports, то представители этой компании не подтвердили данную информацию.
Напомним, осенью прошлого года модель из США Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал её. По информации девушки, это произошло в июне 2009 года в Лас-Вегасе.