Metro: Exodus выглядит хуже, чем обещали авторы. Геймеры провели сравнение

15 февраля 2019 года на консолях и персональных компьютерах вышла долгожданная Metro: Exodus.

Геймеры тут же начали сравнивать финальную версию игры с тем, что разработчики показывали на выставках. В частности, было проведено сравнение релизной версии игры с её геймплейными трейлерами, которые авторы шутера показывали в рамках Е3 2017.

Оказалось, что финальная версия шутера для консоли Xbox One X проигрывает по качеству видео, которое вышло два года назад. Кроме того, геймеры установили, что далеко не все сцены, которые разработчики показывали ранее, дожили до релизной версии, а некоторые были передвинуты в другие игровые моменты.