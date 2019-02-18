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Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 14:05

Metro: Exodus выглядит хуже, чем обещали авторы. Геймеры провели сравнение

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/metrovideogame

Фото: © youtube.com/metrovideogame

15 февраля 2019 года на консолях и персональных компьютерах вышла долгожданная Metro: Exodus.

Геймеры тут же начали сравнивать финальную версию игры с тем, что разработчики показывали на выставках. В частности, было проведено сравнение релизной версии игры с её геймплейными трейлерами, которые авторы шутера показывали в рамках Е3 2017.

Оказалось, что финальная версия шутера для консоли Xbox One X проигрывает по качеству видео, которое вышло два года назад. Кроме того, геймеры установили, что далеко не все сцены, которые разработчики показывали ранее, дожили до релизной версии, а некоторые были передвинуты в другие игровые моменты.

Сейчас у игры Metro: Exodus достаточно высокие оценки. Шутер получил 84 балла из 100 на сайте Metacritic.

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Сергей Сурепин
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