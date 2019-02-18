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Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 15:28

Мультсериал "Капризка" создадут в Перми до 2020 года

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/ КУ-КА-РЕ-КУ

Фото: © youtube.com/ КУ-КА-РЕ-КУ

Всего сериал будет состоять из 24 серий. Продолжительность каждого эпизода — 4–6 минут.

Творческая группа студии "Пластилин" в Перми до конца 2020 года создаст мультипликационный сериал из 24 эпизодов "Капризка" с пластилиновыми персонажами. Проект будет ремейком советского мультфильма, сообщает ТАСС.

Новый проект "Капризка" — мультипликационный сериал из 24 эпизодов. Каждая серия будет длиться 4–6 минут. Проект планируется завершить к концу 2020 года. Всего на создание первой серии было потрачено более трёх миллионов рублей.

Авторы проекта планируют привлечь для создания мультсериала всех желающих с базовыми навыками рисования. Также в планах у создателей вывести новый сериал "Капризка" на мировой рынок, показывать его по ТВ и в Интернете.

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Сергей Сурепин
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