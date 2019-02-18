Мультсериал "Капризка" создадут в Перми до 2020 года

Всего сериал будет состоять из 24 серий. Продолжительность каждого эпизода — 4–6 минут.

Творческая группа студии "Пластилин" в Перми до конца 2020 года создаст мультипликационный сериал из 24 эпизодов "Капризка" с пластилиновыми персонажами. Проект будет ремейком советского мультфильма, сообщает ТАСС.

Новый проект "Капризка" — мультипликационный сериал из 24 эпизодов. Каждая серия будет длиться 4–6 минут. Проект планируется завершить к концу 2020 года. Всего на создание первой серии было потрачено более трёх миллионов рублей.