Мультсериал "Капризка" создадут в Перми до 2020 года
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Всего сериал будет состоять из 24 серий. Продолжительность каждого эпизода — 4–6 минут.
Творческая группа студии "Пластилин" в Перми до конца 2020 года создаст мультипликационный сериал из 24 эпизодов "Капризка" с пластилиновыми персонажами. Проект будет ремейком советского мультфильма, сообщает ТАСС.
Новый проект "Капризка" — мультипликационный сериал из 24 эпизодов. Каждая серия будет длиться 4–6 минут. Проект планируется завершить к концу 2020 года. Всего на создание первой серии было потрачено более трёх миллионов рублей.
Авторы проекта планируют привлечь для создания мультсериала всех желающих с базовыми навыками рисования. Также в планах у создателей вывести новый сериал "Капризка" на мировой рынок, показывать его по ТВ и в Интернете.