Сценарист "Рик и Морти" снимет сериал Marvel о Локи
Фото: © Kinopoisk/Мстители
Главную роль в этом проекте исполнять будет Том Хиддлстон, который снимался в "Мстителях".
Сериал о Локи получил шоураннера. Проект, который один из первых был анонсирован для нового стримингового сервиса Disney+, теперь пополнил Майкл Уолдрон (ранее он писал сценарий для "Рика и Морти"). Об этом сообщает THR.
Главную роль в сериале исполнит Том Хиддлстон (играл Локи в фильмах "Мстители"). Сюжет шоу, согласно слухам, расскажет о том, как Локи оказывал влияние на исторические события.
Напомним, до этого компания Disney анонсировала, что на Disney+ также выйдут сериал-приквел "Изгоя-один", шоу по "Звёздным войнам" под названием "Мандалорец" от Джона Фавро, а также новые проекты по "Классному мюзиклу" и "Корпорации монстров".