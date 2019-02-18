Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2019, 15:38

Сценарист "Рик и Морти" снимет сериал Marvel о Локи

Фото: &copy; Kinopoisk/Мстители

Фото: © Kinopoisk/Мстители

Главную роль в этом проекте исполнять будет Том Хиддлстон, который снимался в "Мстителях".

Сериал о Локи получил шоураннера. Проект, который один из первых был анонсирован для нового стримингового сервиса Disney+, теперь пополнил Майкл Уолдрон (ранее он писал сценарий для "Рика и Морти"). Об этом сообщает THR.

Главную роль в сериале исполнит Том Хиддлстон (играл Локи в фильмах "Мстители"). Сюжет шоу, согласно слухам, расскажет о том, как Локи оказывал влияние на исторические события.

Напомним, до этого компания Disney анонсировала, что на Disney+ также выйдут сериал-приквел "Изгоя-один", шоу по "Звёздным войнам" под названием "Мандалорец" от Джона Фавро, а также новые проекты по "Классному мюзиклу" и "Корпорации монстров".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Marvel
  • рикиморти
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar