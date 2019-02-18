Сценарист "Рик и Морти" снимет сериал Marvel о Локи

Главную роль в этом проекте исполнять будет Том Хиддлстон, который снимался в "Мстителях".

Сериал о Локи получил шоураннера. Проект, который один из первых был анонсирован для нового стримингового сервиса Disney+, теперь пополнил Майкл Уолдрон (ранее он писал сценарий для "Рика и Морти"). Об этом сообщает THR.

Главную роль в сериале исполнит Том Хиддлстон (играл Локи в фильмах "Мстители"). Сюжет шоу, согласно слухам, расскажет о том, как Локи оказывал влияние на исторические события.