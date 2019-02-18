Врачебная тайна? Три миллиона звонков медикам оказались в открытом доступе

Выложенные в Интернет разговоры велись с компанией Medicall, которая базируется в Таиланде.

Не менее 2,7 миллиона телефонных разговоров шведов с медицинской службой оказались в Сети в открытом доступе, сообщает Computer Sweden.

В службу 1177 в Швеции обращаются пациенты, которым надо уточнить, например, к какому врачу или в какое медучреждение прийти. Кроме симптомов звонящие сообщают номер страховки — свой или своих детей. По информации издания, в Сети сейчас находится примерно 170 тысяч часов бесед.

Уточняется, что выложенные в Сеть разговоры велись с компанией Medicall, которая базируется в Таиланде. Medicall, владельцем которой является гражданин Швеции, выступает в качестве субподрядчика компании Medhelp, у которой заключены контракты с местным правительством на обработку звонков на номер 1177 из нескольких шведских регионов, в том числе из Стокгольма.