Врачебная тайна? Три миллиона звонков медикам оказались в открытом доступе
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Выложенные в Интернет разговоры велись с компанией Medicall, которая базируется в Таиланде.
Не менее 2,7 миллиона телефонных разговоров шведов с медицинской службой оказались в Сети в открытом доступе, сообщает Computer Sweden.
В службу 1177 в Швеции обращаются пациенты, которым надо уточнить, например, к какому врачу или в какое медучреждение прийти. Кроме симптомов звонящие сообщают номер страховки — свой или своих детей. По информации издания, в Сети сейчас находится примерно 170 тысяч часов бесед.
Уточняется, что выложенные в Сеть разговоры велись с компанией Medicall, которая базируется в Таиланде. Medicall, владельцем которой является гражданин Швеции, выступает в качестве субподрядчика компании Medhelp, у которой заключены контракты с местным правительством на обработку звонков на номер 1177 из нескольких шведских регионов, в том числе из Стокгольма.
Никто из официальных представителей ни одной из компаний на этот момент не прокомментировал данную информацию.