"Нам страшно!" Британские школьницы пожаловались на унисекс-туалеты
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Теперь школьницы слишком боятся пользоваться общими уборными, опасаясь резких высказываний мальчиков.
Появление унисекс-туалетов в британских школах должно было стереть половые различия между ученицами и учениками. Правда, всё происходит на деле с точностью до наоборот. Об этом сообщает Daily Mail.
Школьницы теперь боятся пользоваться общими туалетами. Дело в том, что они опасаются резких высказываний мальчиков относительно месячных. Также девочки боятся сексуальных домогательств.
Некоторые девочки вообще избегают ходить в туалет в школьные часы из-за жестоких насмешек со стороны мальчиков, а также отсутствия уединения. Другие же девочки стараются не пить воды, чтобы им не приходилось ходить в уборную.