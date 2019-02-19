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Опубликовано 18 февраля 2019, 21:47

"Нам страшно!" Британские школьницы пожаловались на унисекс-туалеты

Фото: &copy; Twitter / Simplenewsuk

Фото: © Twitter / Simplenewsuk

Теперь школьницы слишком боятся пользоваться общими уборными, опасаясь резких высказываний мальчиков.

Появление унисекс-туалетов в британских школах должно было стереть половые различия между ученицами и учениками. Правда, всё происходит на деле с точностью до наоборот. Об этом сообщает Daily Mail.

Школьницы теперь боятся пользоваться общими туалетами. Дело в том, что они опасаются резких высказываний мальчиков относительно месячных. Также девочки боятся сексуальных домогательств.

Некоторые девочки вообще избегают ходить в туалет в школьные часы из-за жестоких насмешек со стороны мальчиков, а также отсутствия уединения. Другие же девочки стараются не пить воды, чтобы им не приходилось ходить в уборную.

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Сергей Сурепин
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