"Нам страшно!" Британские школьницы пожаловались на унисекс-туалеты

Теперь школьницы слишком боятся пользоваться общими уборными, опасаясь резких высказываний мальчиков.

Появление унисекс-туалетов в британских школах должно было стереть половые различия между ученицами и учениками. Правда, всё происходит на деле с точностью до наоборот. Об этом сообщает Daily Mail.

Школьницы теперь боятся пользоваться общими туалетами. Дело в том, что они опасаются резких высказываний мальчиков относительно месячных. Также девочки боятся сексуальных домогательств.