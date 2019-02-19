Популярный бренд оскорбил китайцев фотографией модели без макияжа
Фото: © Twitter / AndyVermaut
Испанский массмаркетный бренд Zara снял в рекламе модель с веснушками, тем самым оскорбив китайцев.
На фото крупным планом запечатлена китайская супермодель Ли Цзинвэнь рядом с девушкой европейской внешности. Они демонстрируют матовую и глянцевую помаду цвета бордо. Об этом сообщает SCMP.
Пользователей китайской социальной сети Weibo возмутило неотретушированное лицо Ли Цзинвэнь. Они решили, что бренд Zara глумится над китайцами, открыто показывая их "изъяны".
Bleak seeing China trapped in male-prescribed, magisterially-attributed ideas of female beauty—all originating from differentiating btwn #women who worked in sun & those affluent enough to remain ‘fair.’ Ladies! Embrace your natural beauty—Bravo, Li Jingwen #李静雯! #Zara #中国美 pic.twitter.com/vrqLJ8CCpC— Wes Andrews (@Wes_Andrews) February 18, 2019
Представитель бренда Zara выступил в защиту рекламы. Согласно его заявлению, у испанцев абсолютно другие стандарты красоты и они не планировали выставлять эту модель страшной. Также стало известно, что бренд обычно не ретуширует фото моделей, демонстрируя настоящее лицо девушек.