Названы лучшие аниме 2018 года

Потоковый сервис Crunchyroll провёл уже третью ежегодную церемонию награждения Anime Awards.

Победителей в многочисленных номинациях определяли народным голосованием непосредственно на сайте сервиса. Аналогичная система была выбрана и в прошлом году. Об этом сообщает CBR.

Больше всего наград собрала "Моя геройская академия". Супергеройский боевик от студии BONES победил в четырёх из пяти своих номинаций. Лучшим мужским персонажем признан Изуку Мидория, а лучшим антагонистом — Все за Одного.