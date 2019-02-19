Названы лучшие аниме 2018 года
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Потоковый сервис Crunchyroll провёл уже третью ежегодную церемонию награждения Anime Awards.
Победителей в многочисленных номинациях определяли народным голосованием непосредственно на сайте сервиса. Аналогичная система была выбрана и в прошлом году. Об этом сообщает CBR.
Больше всего наград собрала "Моя геройская академия". Супергеройский боевик от студии BONES победил в четырёх из пяти своих номинаций. Лучшим мужским персонажем признан Изуку Мидория, а лучшим антагонистом — Все за Одного.
При этом в спонсорской номинации от Capcom (лучшее сражение) победу одержала схватка третьего сезона между Все за Одного и Всемогущим. Лучшим полнометражным фильмом стала "Академия супергероев", которая обошла "Мирай из будущего" (последний — номинирован на "Оскар").