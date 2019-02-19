В Госдуме предложили страховать профессиональные риски врачей
Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей
Также чиновники обсудили создание организации независимых медэкспертов, которая будет заниматься изучением врачебных ошибок.
Депутаты фракции "Единая Россия" выступили с предложением ввести обязательное страхование рисков врачей и создать в России Союз независимых медэкспертов. Предложение внесли во время проведения круглого стола, посвящённого проблемам медицинской деятельности.
Как уточняется, член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в ходе заседания обратил внимание на тот факт, что медики постоянно рискуют, назначая лечение пациентам.
Он обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением ввести обязательное страхование профессиональной ответственности для всех медицинских работников.
Другой член фракции, Татьяна Соломатина, обратилась с предложением создать Союз независимых медэкспертов, который будет исследовать врачебные ошибки.
Кроме того, она предложила создать в структуре следственных органов подразделения, которые будут расследовать дела о врачебных ошибках.
— Многие врачи сегодня уходят от решений, когда начинают задумываться над тем, что же произойдёт, если они примут то или иное решение, но оно не будет соответствовать ожидаемому эффекту, — цитирует Соломатину ТАСС.
Как писал Лайф, ранее в Госдуме предложили ввести штраф за использование смартфона за рулём.