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Опубликовано 19 февраля 2019, 03:09

В Госдуме предложили страховать профессиональные риски врачей

Фото: &copy; Агентство городских новостей &laquo;Москва&raquo; / Киселев Сергей

Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

Также чиновники обсудили создание организации независимых медэкспертов, которая будет заниматься изучением врачебных ошибок.

Депутаты фракции "Единая Россия" выступили с предложением ввести обязательное страхование рисков врачей и создать в России Союз независимых медэкспертов. Предложение внесли во время проведения круглого стола, посвящённого проблемам медицинской деятельности.

Как уточняется, член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в ходе заседания обратил внимание на тот факт, что медики постоянно рискуют, назначая лечение пациентам.

Он обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением ввести обязательное страхование профессиональной ответственности для всех медицинских работников.

Другой член фракции, Татьяна Соломатина, обратилась с предложением создать Союз независимых медэкспертов, который будет исследовать врачебные ошибки.

Кроме того, она предложила создать в структуре следственных органов подразделения, которые будут расследовать дела о врачебных ошибках.

— Многие врачи сегодня уходят от решений, когда начинают задумываться над тем, что же произойдёт, если они примут то или иное решение, но оно не будет соответствовать ожидаемому эффекту, — цитирует Соломатину ТАСС.

Как писал Лайф, ранее в Госдуме предложили ввести штраф за использование смартфона за рулём.

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София Алабина
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