Совфед и Заксовет Брунея подпишут меморандум о взаимопонимании
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Совет Федерации РФ и Законодательный совет Брунея 19 февраля подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Заксовета Абдулом Рахманом Таибом в рамках своего официального визита в султанат.
— Рада, что мы с вами выполняем достигнутые договорённости и подпишем сегодня этот меморандум, — цитирует Матвиенко РИА "Новости".
Глава российского парламента также отметила необходимость укреплять торгово-экономические связи между двумя государствами, поскольку большой потенциал не реализован полностью.