Сценарий 25-го фильма о Джеймсе Бонде перепишут

Премьера будущей киноленты, у которой пока нет названия, запланирована на 8 апреля 2020 года.

Компания MGM наняла Скотта Бёрнса. Автор "Ультиматума Борна" должен будет переписать сценарий к 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Playlist.

Изначально сценарий 25-го фильма был написан Робертом Уэйдом и Нилом Пёрвисом. Ранее Бёрнс уже переписывал сценарии фильмов: он работал над проектами "Изгой-Один: Звёздные войны. Истории", "Двенадцать друзей Оушена" и "Бегущий по лезвию 2049".

Напомним, режиссёром 25-го фильма о Бонде выступит Кэри Фукунага ("Настоящий детектив"). На этом посту он заменил Дэнни Бойла ("На игле"). Последний ушёл из проекта в августе 2018 года — говорят, это произошло из-за творческих разногласий.