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Опубликовано 19 февраля 2019, 07:08

Сценарий 25-го фильма о Джеймсе Бонде перепишут

Кадр фильма "007: Координаты "Скайфолл"/ &copy; Кинпоиск

Кадр фильма "007: Координаты "Скайфолл"/ © Кинпоиск

Премьера будущей киноленты, у которой пока нет названия, запланирована на 8 апреля 2020 года.

Компания MGM наняла Скотта Бёрнса. Автор "Ультиматума Борна" должен будет переписать сценарий к 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает The Playlist.

Изначально сценарий 25-го фильма был написан Робертом Уэйдом и Нилом Пёрвисом. Ранее Бёрнс уже переписывал сценарии фильмов: он работал над проектами "Изгой-Один: Звёздные войны. Истории", "Двенадцать друзей Оушена" и "Бегущий по лезвию 2049".

Напомним, режиссёром 25-го фильма о Бонде выступит Кэри Фукунага ("Настоящий детектив"). На этом посту он заменил Дэнни Бойла ("На игле"). Последний ушёл из проекта в августе 2018 года — говорят, это произошло из-за творческих разногласий.

Премьера нового "Бонда" запланирована на 8 апреля 2020 года.

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Сергей Сурепин
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