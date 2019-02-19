Один из главных героев сериала "Ходячие мертвецы" появится в игре Tekken 7

Популярный файтинг стал доступен ещё в июне 2017 года. С того времени разработчики регулярно выпускают обновления.

Фирма Bandai Namco сообщила, что персонаж Нига из сериала "Ходячие мертвецы" появится в игре Tekken 7 уже 28 февраля. Вместе с ним в игре появится Джулия Чан. Об этом стало известно во время выставки EVO Japan — 2019.

Владельцы второго сезонного абонемента Tekken 7 получат новых персонажей бесплатно. Всем остальным нужно будет заплатить восемь долларов за Нигана и пять долларов за Чан.