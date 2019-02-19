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Опубликовано 19 февраля 2019, 09:07

Один из главных героев сериала "Ходячие мертвецы" появится в игре Tekken 7

Кадр видео&nbsp;tekkenchannel

Кадр видео tekkenchannel

Популярный файтинг стал доступен ещё в июне 2017 года. С того времени разработчики регулярно выпускают обновления.

Фирма Bandai Namco сообщила, что персонаж Нига из сериала "Ходячие мертвецы" появится в игре Tekken 7 уже 28 февраля. Вместе с ним в игре появится Джулия Чан. Об этом стало известно во время выставки EVO Japan — 2019.

Владельцы второго сезонного абонемента Tekken 7 получат новых персонажей бесплатно. Всем остальным нужно будет заплатить восемь долларов за Нигана и пять долларов за Чан.

Напомним, Tekken 7 вышла в июне 2017 года. Файтинг доступен на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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