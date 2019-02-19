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Опубликовано 19 февраля 2019, 09:17

Стала известна дата выхода фильма "Дюна" Дени Вильнёва

Фото &copy; Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Съёмки фантастической киноленты пройдут весной этого года в Иордании и Будапеште.

Компания Warner Bros. назвала дату премьеры фильма "Дюна". Лента Дени Вильнёва, которую снимут по одноимённому роману Фрэнка Герберта, выйдет 20 ноября 2020 года. Об этом сообщает THR.

В настоящий момент переговоры по поводу съёмок в картине ведут Джейсон Момоа, Оскар Айзек и Зендая. В уже утверждённый актёрский состав вошли: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Джош Бролин.

Напомним, съёмки фильма "Дюна" стартуют весной 2019 года. Они будут проходить в Будапеште и Иордании.

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Сергей Сурепин
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