В сериале "Готэм" появится аналог Джокера

Увидеть ужасающего персонажа на телеэкранах можно будет уже через несколько дней.

Авторы сериала "Готэм" не раз говорили, что в шоу нет настоящего Джокера из-за сложности получения прав на этого злодея. Тем не менее прототип безумного Принца в лице Джеремайи Валеска старается всё больше походить на Джокера. Об этом сообщает HH.

В серии под названием Ace Chemicals Джеремайа упадёт в чан с химикатами (как и Джокер в комиксах). Правда, судя по фото, зелёных волос ждать не стоит — сериальный прототип клоуна будет облысевшим. Но манеры красить губы останутся.