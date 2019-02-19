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Опубликовано 19 февраля 2019, 07:15

В сериале "Готэм" появится аналог Джокера

Кадр сериала "Готэм" &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Готэм" © Кинопоиск

Увидеть ужасающего персонажа на телеэкранах можно будет уже через несколько дней.

Авторы сериала "Готэм" не раз говорили, что в шоу нет настоящего Джокера из-за сложности получения прав на этого злодея. Тем не менее прототип безумного Принца в лице Джеремайи Валеска старается всё больше походить на Джокера. Об этом сообщает HH.

В серии под названием Ace Chemicals Джеремайа упадёт в чан с химикатами (как и Джокер в комиксах). Правда, судя по фото, зелёных волос ждать не стоит — сериальный прототип клоуна будет облысевшим. Но манеры красить губы останутся.

Премьера эпизода, когда в сериале "Готэм" появится Джокер, состоится 22 февраля.

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Сергей Сурепин
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