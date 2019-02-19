Учёные обвинили YouTube в росте популярности теории плоской Земли

Одно из последних исследований предполагает, что видеосервис напрямую связан с резким ростом интереса к теории о плоской Земле.

Невзирая на противодействие распространению проблемных материалов, в настоящий момент YouTube — крупнейший агрегатор странных теорий и фальшивых новостей. Об этом сообщает DN.

Проблема стала настолько глобальной, что сервис объявил об изменении в своих алгоритмах: теперь видео на тему теорий заговора должны пропасть из трендов. Однако понять весь масштаб сложно. Так, одно из последних исследований предполагает, что YouTube непосредственно связан с резким ростом интереса к теории о плоской Земле.

Доцент научной коммуникации в Техасском техническом университете Эшли Ландрум заявила: все, кроме одного из 30 опрошенных приверженцев этой теории, рассказали, что они не считали Землю плоской, пока не посмотрели видео на YouTube, пропагандирующие эту теорию.