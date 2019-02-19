Учёные обвинили YouTube в росте популярности теории плоской Земли
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Одно из последних исследований предполагает, что видеосервис напрямую связан с резким ростом интереса к теории о плоской Земле.
Невзирая на противодействие распространению проблемных материалов, в настоящий момент YouTube — крупнейший агрегатор странных теорий и фальшивых новостей. Об этом сообщает DN.
Проблема стала настолько глобальной, что сервис объявил об изменении в своих алгоритмах: теперь видео на тему теорий заговора должны пропасть из трендов. Однако понять весь масштаб сложно. Так, одно из последних исследований предполагает, что YouTube непосредственно связан с резким ростом интереса к теории о плоской Земле.
Доцент научной коммуникации в Техасском техническом университете Эшли Ландрум заявила: все, кроме одного из 30 опрошенных приверженцев этой теории, рассказали, что они не считали Землю плоской, пока не посмотрели видео на YouTube, пропагандирующие эту теорию.
По словам Ландрум, YouTube не предпринимает ничего для защиты своих пользователей от искажённых фактов, а также дезинформации. Женщина призвала других исследователей создавать опровергающие видео — это якобы должно противостоять недоброкачественной информации на YouTube.