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Регион
Опубликовано 19 февраля 2019, 09:49

LEGO выпустит набор по сериалу "Друзья"

Новый проект был создан Америком Флэве. Он включает в себя почти две тысячи кубиков и семь фигурок.

В LEGO Ideas одобрили новый проект, который был предложен пользователям и фанатам конструктора. На этот раз будет создан набор по сериалу "Друзья". Информация об этом появилась на LEGO Ideas.

Автор проекта — Америк Mric76 Флэве. Он создал набор, который включает в себя знаменитое кафе Central Perk, где больше всего времени проводили главные герои шоу. Набор состоит из 1718 кубиков и семи фигурок.

Напомним, LEGO Ideas — это программа, которая позволяет всем желающим предлагать собственные проекты. После того как проекты получают десять тысяч голосов от других пользователей, они попадают на рассмотрение к инженерам LEGO, которые могут сделать наборы реальными.

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Сергей Сурепин
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