LEGO выпустит набор по сериалу "Друзья"

Новый проект был создан Америком Флэве. Он включает в себя почти две тысячи кубиков и семь фигурок.

В LEGO Ideas одобрили новый проект, который был предложен пользователям и фанатам конструктора. На этот раз будет создан набор по сериалу "Друзья". Информация об этом появилась на LEGO Ideas.

Автор проекта — Америк Mric76 Флэве. Он создал набор, который включает в себя знаменитое кафе Central Perk, где больше всего времени проводили главные герои шоу. Набор состоит из 1718 кубиков и семи фигурок.