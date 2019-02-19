LEGO выпустит набор по сериалу "Друзья"
Новый проект был создан Америком Флэве. Он включает в себя почти две тысячи кубиков и семь фигурок.
В LEGO Ideas одобрили новый проект, который был предложен пользователям и фанатам конструктора. На этот раз будет создан набор по сериалу "Друзья". Информация об этом появилась на LEGO Ideas.
Автор проекта — Америк Mric76 Флэве. Он создал набор, который включает в себя знаменитое кафе Central Perk, где больше всего времени проводили главные герои шоу. Набор состоит из 1718 кубиков и семи фигурок.
Напомним, LEGO Ideas — это программа, которая позволяет всем желающим предлагать собственные проекты. После того как проекты получают десять тысяч голосов от других пользователей, они попадают на рассмотрение к инженерам LEGO, которые могут сделать наборы реальными.