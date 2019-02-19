Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"
Фото © Brent N. Clarke/Invision/AP
Церемония вручения кинопремии будет проходить 25 февраля в 04:00 по московскому времени.
Британский рок-коллектив Queen выступит на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Награждение лучших фильмов пройдёт уже в эти выходные в Лос-Анджелесе.
Информация о том, что группа выступит на "Оскаре", стала известна из официального твиттера американской академии киноискусств. В своей публикации представители академии задались вопросом: "Это происходит на самом деле или является лишь фантазией?".
Также члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта, который будет выступать с группой Queen в рамках проведения 91-й церемонии "Оскар". Само мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе. Вручение наград состоится 25 февраля в 04:00 по московскому времени.