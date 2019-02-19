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Опубликовано 19 февраля 2019, 09:59

Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Фото &copy; Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото © Brent N. Clarke/Invision/AP

Церемония вручения кинопремии будет проходить 25 февраля в 04:00 по московскому времени.

Британский рок-коллектив Queen выступит на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Награждение лучших фильмов пройдёт уже в эти выходные в Лос-Анджелесе.

Информация о том, что группа выступит на "Оскаре", стала известна из официального твиттера американской академии киноискусств. В своей публикации представители академии задались вопросом: "Это происходит на самом деле или является лишь фантазией?".

Также члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта, который будет выступать с группой Queen в рамках проведения 91-й церемонии "Оскар". Само мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе. Вручение наград состоится 25 февраля в 04:00 по московскому времени.

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Сергей Сурепин
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