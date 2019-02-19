Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Церемония вручения кинопремии будет проходить 25 февраля в 04:00 по московскому времени.

Британский рок-коллектив Queen выступит на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Награждение лучших фильмов пройдёт уже в эти выходные в Лос-Анджелесе.

Информация о том, что группа выступит на "Оскаре", стала известна из официального твиттера американской академии киноискусств. В своей публикации представители академии задались вопросом: "Это происходит на самом деле или является лишь фантазией?".