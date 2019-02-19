Продажи игровых консолей в России резко выросли

Игровая индустрия стремительно набирает популярность. Консоли могут дать совершенно новый пользовательский опыт.

Продажи консолей в России выросли на 31% в 2018 году как в штучном, так и в денежном выражении. Об этом сообщает объединённая компания "Связной | Евросеть".

За прошлый год ресейлер продал 620 тысяч таких устройств, выручка с них составила 12,5 миллиарда рублей. Увеличение продаж связывается с ростом популярности игровой индустрии.

Самой популярной консолью осталась PlayStation 4 — её доля рынка составляет 62%. На втором месте расположилась Xbox One (12%), на третьем — Nintendo Switch (6%). Самый большой прирост популярности наблюдается именно у портативной консоли Nintendo Switch — количество проданных копий увеличилось на 87%, а прибыль — на 79%.