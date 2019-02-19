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Опубликовано 19 февраля 2019, 10:09

Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара"

Фото &copy; Twitter/TheAcademy

Фото © Twitter/TheAcademy

Показ церемонии награждения лучших фильмов будет проходить в полночь 25 февраля.

25 февраля в полночь Первый канал покажет телевизионную версию церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

91-я церемония "Оскар" пройдёт 24 февраля в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты на премию за заслуги в области кино за прошлый год объявлены были 22 января.

Главные претенденты на победу — "Рома" и "Фаворитка". Оба фильма получили десять номинаций. При этом фильм "Чёрная пантера" получил семь номинаций, а "Зелёная книга" и "Богемская рапсодия" по пять номинаций.

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Сергей Сурепин
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