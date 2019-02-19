Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара"
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Показ церемонии награждения лучших фильмов будет проходить в полночь 25 февраля.
25 февраля в полночь Первый канал покажет телевизионную версию церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
91-я церемония "Оскар" пройдёт 24 февраля в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты на премию за заслуги в области кино за прошлый год объявлены были 22 января.
Главные претенденты на победу — "Рома" и "Фаворитка". Оба фильма получили десять номинаций. При этом фильм "Чёрная пантера" получил семь номинаций, а "Зелёная книга" и "Богемская рапсодия" по пять номинаций.