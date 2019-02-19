Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара"

Показ церемонии награждения лучших фильмов будет проходить в полночь 25 февраля.

25 февраля в полночь Первый канал покажет телевизионную версию церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

91-я церемония "Оскар" пройдёт 24 февраля в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты на премию за заслуги в области кино за прошлый год объявлены были 22 января.