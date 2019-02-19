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Опубликовано 19 февраля 2019, 10:19

Названы 50 лучших саундтреков к фильмам всех времён

Кадр фильма "На игле"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "На игле"/ © Кинопоиск

Музыкальный рейтинг был составлен специалистами накануне вручения кинопремии "Оскар".

Журналисты издания Pitchfork составили список из лучших саундтреков к фильмам всех времён. В него вошли 50 альбомов. Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Pitchfork.

Первое место в рейтинге заняла музыка к фильму 1972 года "Крутой" . Лента рассказывает о дилере Присте, который хочет провернуть свою последнюю сделку и заработать 1 миллион долларов, прежде чем уйти на покой.

На второе место критики поставили музыку к фильму "Пурпурный дождь". Лента рассказывает о биографии певца Принса. Музыкант не только сыграл в картине, но и записал отдельный альбом специально к этому фильму. Третье место заняла музыка к фильму 1996 года "На игле".

Также критики отметили музыку к фильмам "Тернистый путь", "Космическая одиссея 2001 года", "Делай как надо!", "Трудности перевода", "Академия Рашмор", "На помощь!" и "Криминальное чтиво".

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Сергей Сурепин
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