Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе

После вступления закона в силу данная норма будет касаться также граждан, призванных на военные сборы.

Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий военнослужащим передавать СМИ и публиковать в Интернете информацию о себе, своих сослуживцах, ведомстве, части или месте прохождения службы.

Таким образом, военным запрещается пользоваться на службе смартфонами, планшетами, навигаторами, видеорегистраторами и внешними носителями информации. При этом в быту военнослужащие смогут пользоваться этими устройствами. Кроме того, ограничение распространяется также на тех, кто был призван на военные сборы.

Согласно принятому закону, запрещается разглашать данные о своих сослуживцах, членах их семей, включая ту, что позволит найти их местоположение другим лицам, информацию о дислокации органов военного управления.