"Мужикам нужна любовь". Милонов рассказал россиянкам, как стать хорошими жёнами

По мнению одиозного парламентария, на популярных тематических курсах такому не научат. А вот в церкви — вполне.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиянок учиться быть настоящими жёнами не на специальных курсах, а посещая церковь. Об этом он заявил в беседе с агентством городских новостей "Москва".

— Если бегаешь направо и налево, то никогда женой и не станешь. Мужикам нужна любовь, нужны отношения, а на курсах любить не научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы хоть, что такое настоящие ценности, — сказал Милонов.

По его мнению, курсы — это суррогат, "который заменяет какие-то искренние вещи", а те, кто их организовывает, — мошенники. Милонов отметил, что мужчина при выборе жены обращает внимание не на сиюминутные вещи, а, наоборот, думает о том, готов ли он провести всю оставшуюся жизнь со своей избранницей.