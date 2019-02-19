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Опубликовано 19 февраля 2019, 12:43

На YouTube-канале Mortal Kombat запустили шоу в стиле "Разрушителей легенд"

Кадр видео&nbsp;Mortal Kombat

Кадр видео Mortal Kombat

В первом опубликованном эпизоде стало известно, можно ли заморозить и разбить человеческую голову.

Веб-сериал The Science of Mortal Kombat ("Наука Mortal Kombat") представляет собой совместную работу авторов игры Mortal Kombat и создателей интернет-шоу Because Science сайта Nerdist.

В каждой серии ведущий Кайл Хилл должен будет выяснить, можно ли повторить некоторые приёмы игры в реальной жизни. Первый эпизод посвящён "фаталити" Саб-Зиро. Этот персонаж замораживает отрубленную голову противника в руках и разбивает её на куски кулаком.

Приём проверили на муляже головы человека. Она была выполнена из баллистического желатина с искусственным черепом внутри. Муляж поместили в жидкий азот (температура — минус 196 градусов), а затем боец UFC Дэниель Кормье нанёс удар по объекту и разрушил его.

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Сергей Сурепин
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