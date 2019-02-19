GOG запустил распродажу игр в честь китайского Нового года

Специальная акция, в рамках которой можно серьёзно сэкономить, продлится до 26 февраля.

Онлайн-магазин GOG запустил новую распродажу. На этот раз она приурочена к китайскому Новому году. Скидки в рамках новой акции достигают 85 процентов.

Всего по сниженным ценам можно купить более двухсот игр. Среди них серия "Ведьмак", полный сборник игр Electronic Arts, а также переиздания классических RPG-игр от студии Beamdog и ряд игр компании Bethesda.