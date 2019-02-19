Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2019, 12:53

GOG запустил распродажу игр в честь китайского Нового года

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy;&nbsp;&nbsp;Victor Gollancz/GOG SP

Коллаж © L!FE. Фото ©  Victor Gollancz/GOG SP

Специальная акция, в рамках которой можно серьёзно сэкономить, продлится до 26 февраля.

Онлайн-магазин GOG запустил новую распродажу. На этот раз она приурочена к китайскому Новому году. Скидки в рамках новой акции достигают 85 процентов.

Всего по сниженным ценам можно купить более двухсот игр. Среди них серия "Ведьмак", полный сборник игр Electronic Arts, а также переиздания классических RPG-игр от студии Beamdog и ряд игр компании Bethesda.

Распродажа получила название "Фестиваль фонарей". Она продлится до 26 февраля и завершится в 2 часа ночи по московскому времени.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • gog
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar