Китайский фильм о космосе заработал больше, чем "Мстители: Война Бесконечности"

Экранизация одноимённого рассказа Лю Цысиня уже заработала в домашнем прокате 557 миллионов долларов.

Китайский научно-фантастический фильм "Блуждающая Земля" опередил ленту "Мстители: Война Бесконечности" в домашнем прокате. Экранизация одноимённого рассказа Лю Цысиня заработала в Китае 557 миллионов долларов (за две недели), а третьи "Мстители" — 359 миллионов (за всё время). Об этом сообщает Variety.

Также "Блуждающая Земля" установила рекорд по сборам в китайских кинотеатрах IMAX. Фильм собрал 43,7 миллиона долларов. При этом мировые кассовые сборы за две недели проката фильма составили 606,8 миллиона долларов.