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Опубликовано 19 февраля 2019, 18:58

Китайский фильм о космосе заработал больше, чем "Мстители: Война Бесконечности"

Фото: &copy; Kinopoisk/Блуждающая Земля

Фото: © Kinopoisk/Блуждающая Земля

Экранизация одноимённого рассказа Лю Цысиня уже заработала в домашнем прокате 557 миллионов долларов.

Китайский научно-фантастический фильм "Блуждающая Земля" опередил ленту "Мстители: Война Бесконечности" в домашнем прокате. Экранизация одноимённого рассказа Лю Цысиня заработала в Китае 557 миллионов долларов (за две недели), а третьи "Мстители" — 359 миллионов (за всё время). Об этом сообщает Variety.

Также "Блуждающая Земля" установила рекорд по сборам в китайских кинотеатрах IMAX. Фильм собрал 43,7 миллиона долларов. При этом мировые кассовые сборы за две недели проката фильма составили 606,8 миллиона долларов.

Отмечается, что пока лента вышла полноценно только в трёх странах: Австралии, Китае и Новой Зеландии. Показы в IMAX также проводят в США. Сам фильм рассказывает о том, что в будущем Солнце угаснет, из-за чего все обитатели Земли окажутся под угрозой вымирания.

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Сергей Сурепин
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