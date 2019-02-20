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Опубликовано 20 февраля 2019, 14:57

Sony прекращает производство и поставки PS Vita

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia

Фото: © wikipedia

Согласно опубликованной информации, уже в ближайшее время портативную консоль не будут отгружать в магазины.

На японском сайте игрового подразделения компании Sony — PlayStation — в разделе PS Vita нашли упоминание, что в ближайшее время поставки двух последних устройств (голубой и чёрной консолей второго поколения) прекратят. Остальные консоли уже не производят. Об этом сообщает NDTV.

Окончание производства консоли не сюрприз для многих. Дело в том, что Sony говорила об этих планах ещё в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что поставки консоли прекратятся в 2019 году.

Точной даты пока нет. Предполагается, что производство закроют в апреле-мае. Аналогично Sony поступила с PS3, прекратив поставки в мае 2017 года (об этом компания предупредила за несколько месяцев).

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Сергей Сурепин
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